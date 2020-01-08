Рікардо Родрігес може покинути Мілан

Захисник Мілана Рікардо Родрігес продовжить кар'єру у Фенербахче.

Про це повідомив журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Шира.

Швейцарець вже узгодив умови особистого контракту з Фенербахче. Наразі клубам належить домовитися про інші деталі угоди.

Турецький клуб налаштований орендувати Родрігеса з подальшим правом викупу, але Мілан розглядає варіант з продажем гравця взимку.

У поточному сезоні 27-річний гравець провів лише 5 поєдинків у футболці россонері.

Нагадаємо, Вотфорд проявляє інтерес до Родрігеса.

Також, Пйонтек може приєднатись до Ярмоленка у Вест Гемі.