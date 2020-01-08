Джерело - sportarena.com.
Захисник Мілана Рікардо Родрігес продовжить кар'єру у Фенербахче.
Про це повідомив журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Шира.
Швейцарець вже узгодив умови особистого контракту з Фенербахче. Наразі клубам належить домовитися про інші деталі угоди.
Турецький клуб налаштований орендувати Родрігеса з подальшим правом викупу, але Мілан розглядає варіант з продажем гравця взимку.
У поточному сезоні 27-річний гравець провів лише 5 поєдинків у футболці россонері.
Нагадаємо, Вотфорд проявляє інтерес до Родрігеса.
Також, Пйонтек може приєднатись до Ярмоленка у Вест Гемі.