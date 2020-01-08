Швед відправився на збори з Селтіком

Українець візьме участь у тренувальному зборі першої команди

Шотландський Селтік півзахисника національної збірної України Мар’яна Шведа вирушив на підготовчий збір до Дубаю.

Про це повідомляє УАФ.

Разом із партнерами по першій команді тренується й українець, дуже рідко з’являвся на полі в першій частині сезону-2019/2020.

Відзначимо, що Селтік використовує Дубай для проведення тренувального збору посеред сезону вже вчетверте поспіль.

Перший офіційний поєдинок у 2020 році команда Шведа проведе 18 січня. У рамках 1/16 фіналу Кубку Шотландії кельтам доведеться зустрітися в дербі Глазго з представником Чемпіоншипу (другий за рангом дивізіон в ієрархії місцевого футболу) — клубом Партік Тісл.

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