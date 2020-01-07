Манчестер Юнайтед готовий відпустити Янга

Футболіст може перебратися до Італії

34-річний капітан Манчестер Юнайтед Ешлі Янг може покинути англійський клуб в січні.

Про це повідомляє The Telegraph.

Контракт футболіста з червоними дияволами розрахований до майбутнього літа, але Манчестер Юнайтед може відпустити гравця достроково, так як ним цікавляться італійські клуби.

Янг захищає кольори Манчестер Юнайтед з 2011-го року. У поточному сезоні футболіст провів за червоних дияволів 18 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Арсенал і Манчестер Юнайтед хочуть купити захисника Ювентуса.

Нагадаємо, Ньюкасл може підписати екс-нападника Дніпра.