Скаути Динамо переглядали опорника із Сербії

Топич може перейти до київського клубу

Динамо стежить за півзахисником Войводіни Мірко Топичем.

Про це повідомляє Динамоманія.

В кінці 2019 року скаути переглядали 18-річного футболіста для київського клубу.

Можливо, він розглядається для команди U-19, в якій два основних опорника Володимир Бражко і Микола Михайленко вибули через травми. Зараз там змушений грати Роман Бодня.

Також на Топича претендує загребське Динамо. Топич - вихованець Войводіни. У дорослому футболі дебютував в травні 2019 го. З того часу забив 2 голи в 15 матчах. Зіграв 4 матчі за збірну Сербії U-19, забив 1 гол.

Грає переважно опорника, може вийти на позиції центрхава.

Transfermarkt оцінює його в 400 тисяч євро. Контракт - до літа 2021-го.

Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Гонсалеса в Олімпію.

Також, Динамо продовжує шукати новий клуб для Кадара.