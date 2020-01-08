Американський гедж-фонд Elliot продовжує шукати нового власника для італійського Мілану

Президент Louis Vuitton Бернар Арно близький до покупки італійського футбольного клубу Мілан, який належить американському гедж-фонду Elliot.

Про це повідомляє SempreMilan.

Президент гедж-фонд Elliot Пол Сінгер обговорює можливість продажу клубу керівнику Louis Vuitton Бернару Арно, перемовини досягли вирішальної стадії.

Мілан перейшов у власність Eliott у 2018-му році після того, як попередній власник клубу Юнхун Лі не зміг повернути фонду кредит.

Нагадаємо, гравець Мілана узгодив контракт із Фенербахче.

Також, Пйонтек може приєднатись до Ярмоленка у Вест Гемі.