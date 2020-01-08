Джерело - espreso.tv.
Президент Louis Vuitton Бернар Арно близький до покупки італійського футбольного клубу Мілан, який належить американському гедж-фонду Elliot.
Про це повідомляє SempreMilan.
Президент гедж-фонд Elliot Пол Сінгер обговорює можливість продажу клубу керівнику Louis Vuitton Бернару Арно, перемовини досягли вирішальної стадії.
Мілан перейшов у власність Eliott у 2018-му році після того, як попередній власник клубу Юнхун Лі не зміг повернути фонду кредит.
Нагадаємо, гравець Мілана узгодив контракт із Фенербахче.
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