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Вотфорд проявляє інтерес до Родрігеса

Сьогодні 15:52 197 0
Англійці хочуть підписати швейцарця
Вотфорд проявляє інтерес до Родрігеса
#Родрігес, #Вотфорд, #Мілан

Джерело - football.ua.

Захисник Мілана Рікардо Родрігес потрапив до сфери інтересів Вотфорда.

Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марція.

Англійський клуб має намір зміцнити лінію оборони і хоче підписати лівого фулбека. У придбанні швейцарця також зацікавлені Наполі і Фенербахче.

Мілан планує виручити за Родрігеса близько 9 мільйонів євро.

У поточному сезоні 27-річний гравець провів лише 5 поєдинків у футболці россонері.

Нагадаємо, Гаттузо хоче для Наполі купити Родрігеса.

Раніше, Наполі зазнав поразки від Парми у першому матчі з Гаттузо.

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