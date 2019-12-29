Вотфорд проявляє інтерес до Родрігеса

Англійці хочуть підписати швейцарця

Захисник Мілана Рікардо Родрігес потрапив до сфери інтересів Вотфорда.

Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марція.

Англійський клуб має намір зміцнити лінію оборони і хоче підписати лівого фулбека. У придбанні швейцарця також зацікавлені Наполі і Фенербахче.

Мілан планує виручити за Родрігеса близько 9 мільйонів євро.

У поточному сезоні 27-річний гравець провів лише 5 поєдинків у футболці россонері.

Нагадаємо, Гаттузо хоче для Наполі купити Родрігеса.

Раніше, Наполі зазнав поразки від Парми у першому матчі з Гаттузо.