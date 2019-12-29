Вотфорд проявляє інтерес до Родрігеса

Джерело - football.ua.
Захисник Мілана Рікардо Родрігес потрапив до сфери інтересів Вотфорда.
Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марція.
Англійський клуб має намір зміцнити лінію оборони і хоче підписати лівого фулбека. У придбанні швейцарця також зацікавлені Наполі і Фенербахче.
Мілан планує виручити за Родрігеса близько 9 мільйонів євро.
У поточному сезоні 27-річний гравець провів лише 5 поєдинків у футболці россонері.
Нагадаємо, Гаттузо хоче для Наполі купити Родрігеса.
Раніше, Наполі зазнав поразки від Парми у першому матчі з Гаттузо.