Додо зможе зіграти за збірну Бразилії

Правий захисник донецького Шахтаря Додо потрапив у заявку олімпійської збірної Бразилії, яка на початку наступного року гратиме у передолімпійському турнірі КОНМЕБОЛ.

Про це повідомляє прес-служба бразильської федерації футболу.

Турнір відбудеться з 18 січня по 9 лютого 2020 року. За його підсумками дві кращі команди отримають право представити регіон на Олімпійських іграх-2020 на Токіо.

Збір олімпійської команди розпочнеться вже 3 січня, щоб провести невеликий підготовчий цикл і провести кілька товариських матчів.

Бразильська команда опинилася в групі В, де зіграє з Парагваєм, Болівією, Уругваєм і Перу.

Раніше, Додо уникнув додаткового покарання через вилучення у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Шахтар буде грати в 1/16 фіналу ЛЄ, де зустрінеться з Бенфікою.