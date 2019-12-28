Джерело - footboom.com.
Правий захисник донецького Шахтаря Додо потрапив у заявку олімпійської збірної Бразилії, яка на початку наступного року гратиме у передолімпійському турнірі КОНМЕБОЛ.
Про це повідомляє прес-служба бразильської федерації футболу.
Турнір відбудеться з 18 січня по 9 лютого 2020 року. За його підсумками дві кращі команди отримають право представити регіон на Олімпійських іграх-2020 на Токіо.
Збір олімпійської команди розпочнеться вже 3 січня, щоб провести невеликий підготовчий цикл і провести кілька товариських матчів.
Бразильська команда опинилася в групі В, де зіграє з Парагваєм, Болівією, Уругваєм і Перу.
Раніше, Додо уникнув додаткового покарання через вилучення у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Шахтар буде грати в 1/16 фіналу ЛЄ, де зустрінеться з Бенфікою.