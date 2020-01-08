Сульшер вірить у камбек Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед може перевернути ситуацію у матчі-відповіді із Манчестер Сіті у Кубку англійської ліги.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"З моменту першого гола суперника і особливо після другого м'яча нам було важко справлятися з ними. У другому таймі була хороша реакція з нашого боку, але до перерви, поки вони не забили, гра йшла туди-сюди. У нас не вийшло в достатній мірі опанувати систему суперника, хоча ми розуміли, що вони можуть грати таким чином. Ман Сіті грав так в минулому сезоні і переміг Челсі з рахунком 5:0.

У моменті з першим голом ми нічого не могли вдіяти, другий – це звичайна неакуратність, а що стосується третього – ми просто не оговталися. Манчестер Юнайтед колись уже був у схожій ситуації, коли поступався після домашнього матчу, але перевертав ситуацію у другому. ПСЖ – найсвіжіший приклад. Ми повинні вірити, що можемо показати належну гру", – розповів Сульшер.