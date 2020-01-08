 Гвардіола: Манчестер Юнайтед здатний на камбек | Футбол | Champion.com.ua
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Гвардіола: Манчестер Юнайтед здатний на камбек

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Хосеп Гвардіола прокоментував матч із Манчестер Юнайтед
Гвардіола: Манчестер Юнайтед здатний на камбек
#Манчестер Юнайтед, #Манчестер Сіті, #Гвардіола

Джерело - ua.tribuna.com.

Манчестер Юнайтед має шанси пройти у фінал Кубка Ліги.

Про це розповів головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

"Справу не закінчено. Попереду ще одна гра. Подивимося, що станеться.

Звичайно, Манчестер Юнайтед здатний на камбек. У минулому році вони програли тут ПСЖ, а потім пройшли далі (в Лізі чемпіонів). Вони носять футболки, які мають історію і гордість", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Манчестер Сіті переграв МЮ у півфіналі Кубка Англійської футбольної ліги.

Також, Арсенал і Манчестер Юнайтед хочуть купити захисника Ювентуса.

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