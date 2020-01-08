Гвардіола: Манчестер Юнайтед здатний на камбек

Манчестер Юнайтед має шанси пройти у фінал Кубка Ліги.

Про це розповів головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

"Справу не закінчено. Попереду ще одна гра. Подивимося, що станеться.

Звичайно, Манчестер Юнайтед здатний на камбек. У минулому році вони програли тут ПСЖ, а потім пройшли далі (в Лізі чемпіонів). Вони носять футболки, які мають історію і гордість", - сказав Гвардіола.