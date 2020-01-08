Гвардіола: Манчестер Юнайтед здатний на камбек

Джерело - ua.tribuna.com.
Манчестер Юнайтед має шанси пройти у фінал Кубка Ліги.
Про це розповів головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.
"Справу не закінчено. Попереду ще одна гра. Подивимося, що станеться.
Звичайно, Манчестер Юнайтед здатний на камбек. У минулому році вони програли тут ПСЖ, а потім пройшли далі (в Лізі чемпіонів). Вони носять футболки, які мають історію і гордість", - сказав Гвардіола.
Нагадаємо, Манчестер Сіті переграв МЮ у півфіналі Кубка Англійської футбольної ліги.
Також, Арсенал і Манчестер Юнайтед хочуть купити захисника Ювентуса.