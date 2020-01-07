 Олександрія планує підсилитись кількома новачками | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна та Ястремська зіграють за збірну України на Кубку Федерації
Сьогодні 14:42 513
Джошуа може віддати пояс WBO Усику
Сьогодні 15:41 1113
Фегервар відмовився підписувати Кадара
Сьогодні 15:29 773
Початок Australian Open можуть перенести
Сьогодні 14:55 355
Геніальні паси, переможні голи та скандальні витівки. Чим запам'ятався українським уболівальникам Денис Гармаш
Сьогодні 14:14 446
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини
Сьогодні 09:37 2552
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам
Вчора 21:50 1991 1
Гірн вказав нову дату проведення бою Усика і Чісори
Вчора 21:09 1202
Здоров’я Лобановського підірвала критика з Москви - дочка
Вчора 15:46 1486
Лопес: Я знесу Ломаченка
Вчора 13:19 2916
Блоги
Мілевський провів тренування в компанії фантастичної дівчини
Мілевський провів тренування в компанії фантастичної дівчини Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:54 535
Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур до Амстердаму з Києва
Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур до Амстердаму з Києва Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:26 234
Геніальні паси, переможні голи та скандальні витівки. Чим запам'ятався українським уболівальникам Денис Гармаш
Геніальні паси, переможні голи та скандальні витівки. Чим запам'ятався українським уболівальникам Денис Гармаш Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:14 446
Пошкодили статую ще одного футболіста
Пошкодили статую ще одного футболіста Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:55 294
Заткнись вже. Звєрєв російською обматюкав батька під час матчу, довівши того до сліз. ВІДЕО 18+
Заткнись вже. Звєрєв російською обматюкав батька під час матчу, довівши того до сліз. ВІДЕО 18+ Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:07 3566
НБА. Михайлюк виходить в Детройті на провідні позиції!
НБА. Михайлюк виходить в Детройті на провідні позиції! Іван Чуперка
Сьогодні 00:13 1097
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам Андрій Твердохліб
Вчора 21:50 1990 1
Ситуації, що зробили з Дениса Гармаша найскандальнішого футболіста країни
Ситуації, що зробили з Дениса Гармаша найскандальнішого футболіста країни Valeriy Ruchka
Вчора 14:46 1054
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера Андрій Твердохліб
Вчора 13:34 691
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Valeriy Ruchka
Вчора 12:22 1136
Уболівальники Манчестер Сіті засипали Зінченка компліментами після матчу проти Порт Вейла
Уболівальники Манчестер Сіті засипали Зінченка компліментами після матчу проти Порт Вейла Valeriy Ruchka
05.01.2020 20:39 2532 1
Вожак Банди Психів, який переміг навіть рак. Вінні Джонсу 55 років!
Вожак Банди Психів, який переміг навіть рак. Вінні Джонсу 55 років! Valeriy Ruchka
05.01.2020 19:36 657
"Об'єднується Росія з Україною". Гравець Шахтаря знявся у ролику російських блогерів
"Об'єднується Росія з Україною". Гравець Шахтаря знявся у ролику російських блогерів Valeriy Ruchka
05.01.2020 14:25 2448 1
Запасний голкіпер Манчестер Юнайтед здійснив фантастичний сейв у матчі проти Вулвергемптонона
Запасний голкіпер Манчестер Юнайтед здійснив фантастичний сейв у матчі проти Вулвергемптонона Valeriy Ruchka
05.01.2020 12:46 544
Уболівальник Айлендерс жорстко пожартував зі своєї дівчини у Kiss Cam
Уболівальник Айлендерс жорстко пожартував зі своєї дівчини у Kiss Cam Valeriy Ruchka
05.01.2020 11:06 771
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:15 Футбол Рома продовжила контракт з основним захисником 1
18:57 Футбол Григорчук: У мене було як мінімум п'ять пропозицій з Росії 89
18:41 Футбол Арсенал - Лідс 1:0. Огляд матчу 196
18:25 Хокей Нападник збірної України залишив польський клуб 749
18:10 Футбол Рибка: Я не буду коментувати виступи Динамо 453
17:51 Футбол Голкіпер залишив Олімпік 266
17:33 Бокс Спенс і Кроуфорд особисто домовилися про об'єднавчий бій 201
17:15 Футбол Слован викупив у Зорі контракт бразильця 417
16:57 Футбол Російський олігарх планує купити Карпати 1421
16:41 Футбол Олександрія планує підсилитись кількома новачками 342
16:25 Футбол Флуміненсе цікавиться захисником Шахтаря 500
16:11 Футбол Челсі заплатив неймовірну суму за звільнення Конте 441
15:56 Футбол Реал може перехопити у Барселони аргентинського нападника 296
15:41 Бокс Джошуа може віддати пояс WBO Усику 1113
15:29 Футбол Фегервар відмовився підписувати Кадара 773
15:14 Футбол Лунін потрапив у символічну збірну невдах Ла-Ліги 259
14:55 Теніс Початок Australian Open можуть перенести 355
14:54 Блог Мілевський провів тренування в компанії фантастичної дівчини 536
14:42 Теніс Світоліна та Ястремська зіграють за збірну України на Кубку Федерації 513
14:26 Блог Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур до Амстердаму з Києва 234
14:25 Футбол Динамо відмовилось продавати Гонсалеса в Олімпію 975
14:14 Блог Геніальні паси, переможні голи та скандальні витівки. Чим запам'ятався українським уболівальникам Денис Гармаш 446
14:10 Автоспорт Ред Булл зміг продовжити контракт з Ферстаппеном 153
13:48 Футбол Галатасарай хоче перехопити новачка Динамо 685
13:30 Теніс Світоліна хоче виступити на Олімпіаді 243

Олександрія планує підсилитись кількома новачками

Сьогодні 16:41 342 0
Олександрія планує розпрощатись з голкіпером
Олександрія планує підсилитись кількома новачками
#Олександрія, #Шаран

Джерело - football24.ua.

Олександрія розглядає можливість серйозно підсилитись у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Footboom.

Команда Олександра Шарана планує підсилити позиції опорного та лівого півзахисників та форварда. Також Олександрія планує розпрощатись з голкіпером Дмитром Рудиком.

Олександрійці завершили перше коло на п'ятому місці УПЛ, маючи разом з Десною по 33 пункти.

Раніше, Динамо офіційно підтвердило оренду хавбека в Олександрію.

Нагадаємо, захисник Динамо близький до переходу у клуб із США.

Коментарі ()