Олександрія планує підсилитись кількома новачками

Олександрія планує розпрощатись з голкіпером

Олександрія розглядає можливість серйозно підсилитись у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Footboom.

Команда Олександра Шарана планує підсилити позиції опорного та лівого півзахисників та форварда. Також Олександрія планує розпрощатись з голкіпером Дмитром Рудиком.

Олександрійці завершили перше коло на п'ятому місці УПЛ, маючи разом з Десною по 33 пункти.

Раніше, Динамо офіційно підтвердило оренду хавбека в Олександрію.

Нагадаємо, захисник Динамо близький до переходу у клуб із США.