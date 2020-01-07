Олександрія планує підсилитись кількома новачками

Джерело - football24.ua.
Олександрія розглядає можливість серйозно підсилитись у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Footboom.
Команда Олександра Шарана планує підсилити позиції опорного та лівого півзахисників та форварда. Також Олександрія планує розпрощатись з голкіпером Дмитром Рудиком.
Олександрійці завершили перше коло на п'ятому місці УПЛ, маючи разом з Десною по 33 пункти.
Раніше, Динамо офіційно підтвердило оренду хавбека в Олександрію.
Нагадаємо, захисник Динамо близький до переходу у клуб із США.