Лобановський був дуже сміливою людиною – не боявся КДБ, - агент

Джерело - Чемпіон.
Валерій Лобановський особисто курирував трансфер Олександра Заварова з Динамо в Ювентус.
Про це Чемпріону розповів один з перших радянських футбольних агентів Володимир Абрамов.
"На той час це був один із найбільших трансферів у Європі. У Москву на переговори прилетів віце-президент Ювентуса Джуліано. Київське Динамо представляв Валерій Лобановський. Джуліано запропонував за Заварова 3 мільйони доларів. Лобановський просив шість. Зійшлися на п'яти. Плюс – Валерій Васильович ще виторгував для команди комфортабельний автобус із телевізором і кондиціонером, а також дві легкові машини для адміністрації клубу.
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Відразу після підписання контракту Лобановський разом із Заваровим полетіли в Італію обговорювати умови особистого контракту Олександра. Лобановський був дуже сміливою людиною – не боявся КДБ", - згадав спеціаліст.
Нагадаємо, напередодні Валерію Лобановському виповнився б 81 рік.
Ексклюзивне інтерв'ю Володимира Абрамова читайте на Чемпіоні завтра, 8 січня.