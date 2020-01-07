Лобановський був дуже сміливою людиною – не боявся КДБ, - агент

Валерій Лобановський особисто курирував трансфер Олександра Заварова з Динамо в Ювентус.

Про це Чемпріону розповів один з перших радянських футбольних агентів Володимир Абрамов.

"На той час це був один із найбільших трансферів у Європі. У Москву на переговори прилетів віце-президент Ювентуса Джуліано. Київське Динамо представляв Валерій Лобановський. Джуліано запропонував за Заварова 3 мільйони доларів. Лобановський просив шість. Зійшлися на п'яти. Плюс – Валерій Васильович ще виторгував для команди комфортабельний автобус із телевізором і кондиціонером, а також дві легкові машини для адміністрації клубу.