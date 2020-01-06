Барселона хоче залишити Відаля

Ернесто Вальверде зацікавлений у послугах Артуро Відаля

Півзахисник Барселони Артуро Відаль може залишитися в команді.

Про це повідомляє Diario Sport.

Головний тренер Ернесто Вальверде намагається умовити чилійця залишитися мінімум до літа. При цьому, футболіст веде переговори з Інтером.

У поточному сезоні Відаль провів за Барселону 20 матчів у всіх турнірах, де забив 6 м'ячів і віддав 1 результативну передачу. Контракт гравця з Барселоною розрахований до літа 2021-го року.

Нагадаємо, Відаль узгодив контракт з Інтером.

Також, зірка Барселони може перебратись у скромний французький клуб.