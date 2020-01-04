Джерело - football24.ua.
Рома розраховує на хорватського нападника Николу Калинича.
Про це розповів головний тренер римського клубу Пауло Фонсека.
"Калинич працює добре і вдосконалюється з кожним тижнем, він зможе більше грати в завершальній частині сезону. Замінити гравців з таким ринком непросто, для нас важливо, щоб Калинич залишався з нами, і, як я сказав, він працює добре. Це важливіше для Роми", - розповів Фонсека.
Раніше, Калиничем цікавився Ньюкасл.
Нагадаємо, Рома хотіла підписати Яремчука.