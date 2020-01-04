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Фонсека спростував трансфер Калинича

Вчора 23:28 269 0
Пауло Фонсека прокоментував трансфер Калинича
Фонсека спростував трансфер Калинича
#Фонсека, #Рома, #Калинич

Джерело - football24.ua.

Рома розраховує на хорватського нападника Николу Калинича.

Про це розповів головний тренер римського клубу Пауло Фонсека.

"Калинич працює добре і вдосконалюється з кожним тижнем, він зможе більше грати в завершальній частині сезону. Замінити гравців з таким ринком непросто, для нас важливо, щоб Калинич залишався з нами, і, як я сказав, він працює добре. Це важливіше для Роми", - розповів Фонсека.

Раніше, Калиничем цікавився Ньюкасл.

Нагадаємо, Рома хотіла підписати Яремчука. 

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