Рома розраховує на хорватського нападника Николу Калинича.

Про це розповів головний тренер римського клубу Пауло Фонсека.

"Калинич працює добре і вдосконалюється з кожним тижнем, він зможе більше грати в завершальній частині сезону. Замінити гравців з таким ринком непросто, для нас важливо, щоб Калинич залишався з нами, і, як я сказав, він працює добре. Це важливіше для Роми", - розповів Фонсека.