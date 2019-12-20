Французький клуб проявляв інтерес до хавбека Шахтаря

Джерело - sport.ua.
Неназваний клуб з Франції виявляв інтерес до півзахисника Шахтаря Майкона.
Про це повідомляє бразильський журналіст Марсело Брага.
Ex-Corinthians, o volante Maycon não tem nenhuma intenção de voltar ao Brasil. Aos 22 anos, ele voltou a jogar pelo Shakhtar Donetsk em novembro após lesão no joelho esquerdo. Teve sondagem de um clube da França, mas seguirá no Shakhtar em 2020 #trcentral #gecorinthians— Marcelo Braga (@mabragatchelo) 19 декабря 2019 г.
Однак сам півзахисник висловив бажання продовжити кар'єру у Шахтарі і закріпитися в основному складі донецької команди. Майкон вірить, що в разі успішних виступів за гірників, він отримає виклик в олімпійську збірну Бразилії для участі в Іграх-2020 на Токіо.
Нагадаємо, 22-річний бразилець пропустив значну частину нинішнього сезону через відновлення від травми коліна. Майкон прийняв участь лише в 4 матчах УПЛ-2019/20.
Раніше, Фенербахче зацікавився гравцем Шахтаря.