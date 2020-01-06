Вальядолід не хоче повертати Луніна до Реала

Джерело - dynamomania.com.
Вальядолід повідомив Реалу про намір зберегти орендованого голкіпера Андрія Луніна.
Про це повідомляє AS.
Клуб з однойменного міста запевняє, що 20-річний українець в будь-який час може отримати свій шанс заграти в основному складі. В іншому випадку, воротар точно отримає ігрову практику в Кубку Іспанії.
Раніше повідомлялося, що Реал зв'язався з Вальядолідом з метою повернути Луніна з оренди.
У цьому сезоні Андрій зіграв лише 1 матч за Вальядолід.
Нагадаємо, Лунін відстояв "на нуль" у дебютному матчі за Вальядолід.