Вальядолід не хоче повертати Луніна до Реала

Вальядолід повідомив Реалу про намір зберегти орендованого голкіпера Андрія Луніна.

Про це повідомляє AS.

Клуб з однойменного міста запевняє, що 20-річний українець в будь-який час може отримати свій шанс заграти в основному складі. В іншому випадку, воротар точно отримає ігрову практику в Кубку Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Реал зв'язався з Вальядолідом з метою повернути Луніна з оренди.

У цьому сезоні Андрій зіграв лише 1 матч за Вальядолід.

Нагадаємо, Лунін відстояв "на нуль" у дебютному матчі за Вальядолід.