Лунін може відправитися в оренду до клубу Сегунди

Українець може перейти до Альмерії

Голкіпер мадридського Реала і національної збірної України Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Вальядолід, може відправитися в оренду у клуб Сегунди Альмерія.

Про це повідомляє pucelafichajes.com.

Нинішня оренда 21-річного українця буде достроково припинена, якщо Реал і клуб Сегунди домовляться про перехід українця.

Такий розвиток подій цілком ймовірний, адже становище Луніна в Вальядоліді не влаштовує ні вершкових, ні самого Андрія.

Крім Альмерії, на Луніна претендують ще один клуб Сегунди Ов'єдо, а також український Дніпро-1. При цьому в Реалі хочуть, щоб Лунін залишився в Іспанії, але головне, щоб українець отримав постійну ігрову практику.

Відзначимо, що в цьому сезоні Лунін відіграв за Вальядолід лише один матч в Кубку Іспанії. Орендна угода українця розрахована до літа 2020 року.