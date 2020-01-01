Лунін може відправитися в оренду до клубу Сегунди

Джерело - sport.ua.
Голкіпер мадридського Реала і національної збірної України Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Вальядолід, може відправитися в оренду у клуб Сегунди Альмерія.
Про це повідомляє pucelafichajes.com.
Нинішня оренда 21-річного українця буде достроково припинена, якщо Реал і клуб Сегунди домовляться про перехід українця.
Такий розвиток подій цілком ймовірний, адже становище Луніна в Вальядоліді не влаштовує ні вершкових, ні самого Андрія.
Крім Альмерії, на Луніна претендують ще один клуб Сегунди Ов'єдо, а також український Дніпро-1. При цьому в Реалі хочуть, щоб Лунін залишився в Іспанії, але головне, щоб українець отримав постійну ігрову практику.
Відзначимо, що в цьому сезоні Лунін відіграв за Вальядолід лише один матч в Кубку Іспанії. Орендна угода українця розрахована до літа 2020 року.