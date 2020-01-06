 Володимир Ткаченко: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Коллінс знищила Світоліну на турнірі в Брісбені
Сьогодні 11:59 338
Володимир Ткаченко: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки
Сьогодні 09:51 256
Костюк програла фінал кваліфікації у Брісбені
Сьогодні 08:24 560
Канада у фантастичному трилері виграла у Росії і стала чемпіоном світу U-20
Вчора 22:42 7640
Резіспор підтвердив перехід Гармаша
Вчора 19:37 1439
Турецький клуб орендував Гармаша
Вчора 18:36 2792
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова
Вчора 11:01 1252
Костюк пробилася у фінал кваліфікації в Брісбені
Вчора 09:55 670
Еспаньйол вирвав нічию у матчі із Барселоною в 19 турі Ла-Ліги
04.01.2020 23:56 586
Підгрушна виграла коротку індивідуальну гонку на Кубку Австрії
04.01.2020 23:17 2498
Блоги
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:22 91
Сауль Альварес похизувався яхтою за 60 мільйонів доларів
Сауль Альварес похизувався яхтою за 60 мільйонів доларів Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:59 530
Скажіть їм хтось правду! Росіяни святкують перемогу на чемпіонаті світу з хокею
Скажіть їм хтось правду! Росіяни святкують перемогу на чемпіонаті світу з хокею Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:39 654
Лобановський назавжди. 81 рік тому народився легендарний тренер Динамо
Лобановський назавжди. 81 рік тому народився легендарний тренер Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:47 264
Шевченко і Джошуа зустрілися на острові Барбадос
Шевченко і Джошуа зустрілися на острові Барбадос Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:34 979
Голи і асисти Гармаша за Динамо
Голи і асисти Гармаша за Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 20:58 601
Уболівальники Манчестер Сіті засипали Зінченка компліментами після матчу проти Порт Вейла
Уболівальники Манчестер Сіті засипали Зінченка компліментами після матчу проти Порт Вейла Valeriy Ruchka
Вчора 20:39 1460 1
Вожак Банди Психів, який переміг навіть рак. Вінні Джонсу 55 років!
Вожак Банди Психів, який переміг навіть рак. Вінні Джонсу 55 років! Valeriy Ruchka
Вчора 19:36 582
"Об'єднується Росія з Україною". Гравець Шахтаря знявся у ролику російських блогерів
"Об'єднується Росія з Україною". Гравець Шахтаря знявся у ролику російських блогерів Valeriy Ruchka
Вчора 14:25 2004 1
Запасний голкіпер Манчестер Юнайтед здійснив фантастичний сейв у матчі проти Вулвергемптонона
Запасний голкіпер Манчестер Юнайтед здійснив фантастичний сейв у матчі проти Вулвергемптонона Valeriy Ruchka
Вчора 12:46 498
Уболівальник Айлендерс жорстко пожартував зі своєї дівчини у Kiss Cam
Уболівальник Айлендерс жорстко пожартував зі своєї дівчини у Kiss Cam Valeriy Ruchka
Вчора 11:06 702
Чому 2020-ті в професійному боксі пройдуть під впливом Володимира Кличка
Чому 2020-ті в професійному боксі пройдуть під впливом Володимира Кличка Андрій Твердохліб
04.01.2020 15:33 3019
Зваблива та сексуальна: дівчина найкращого молодого футболіста Європи зачаровує
Зваблива та сексуальна: дівчина найкращого молодого футболіста Європи зачаровує Андрій Твердохліб
04.01.2020 15:15 1806
Відео дня. Феноменальний гол з центра поля було забито у Німеччині
Відео дня. Феноменальний гол з центра поля було забито у Німеччині Андрій Твердохліб
04.01.2020 13:45 1728
Лень влаштував бійку в матчі НБА
Лень влаштував бійку в матчі НБА Valeriy Ruchka
04.01.2020 13:00 933
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:33 Футбол Трансфер Гармаша піде на благо Динамо - Шахов 23
12:22 Блог Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 92
12:18 Футбол Кадар пройшов медогляд у Фегерварі 100
11:59 Теніс Коллінс знищила Світоліну на турнірі в Брісбені 338
11:46 Футбол В Україні немає фахівця з харизмою Лобановського – Яшкін 387
11:34 Хокей Коментатор Матч ТВ: Не відрізняєте 2011-й від 2020-го? Серйозно? 244
11:31 Теніс Бондаренко з Морозовою вилетіли із парного турніру у Китаї 100
11:30 Пряма трансляція Світоліна - Коллінз: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Brisbane International. LIVE 4544
11:15 Футбол Сідклей прибув у розташування Корінтіанса для підписання контракту 297
10:59 Блог Сауль Альварес похизувався яхтою за 60 мільйонів доларів 531
10:52 Футбол Манчестер Сіті цікавиться Матвієнком 840
10:39 Блог Скажіть їм хтось правду! Росіяни святкують перемогу на чемпіонаті світу з хокею 655
10:32 Хокей Флорида розгромила Піттсбург, перемоги Чикаго та Анахайма. Результати матчів НХЛ 135
10:15 Футбол Реал хоче відкликати Луніна із оренди 501
09:56 Футбол Ювентус планує купити нападника Інтера 321
09:51 Футбол Володимир Ткаченко: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 256
09:47 Блог Лобановський назавжди. 81 рік тому народився легендарний тренер Динамо 266
09:43 Футбол Гармаш провів перше тренування із Резіспором 462
09:34 Блог Шевченко і Джошуа зустрілися на острові Барбадос 980
09:30 Баскетбол Детройт із Михайлюком поступився Лейкерс, Кліпперс обіграли Нікс. Результати матчів НБА 193
09:14 Футбол Реал хоче підписати нападника Лейпцига 244
08:55 Хокей Канада U-20 - Росія U-20 4:3. Огляд матчу 677
08:43 Футбол Дніпро-1 не цікавиться Цітаішвілі 655
08:24 Теніс Костюк програла фінал кваліфікації у Брісбені 560
08:12 Теніс Цуренко вперше за 8 років вилетить із ТОП-100 рейтингу WTA 309

Володимир Ткаченко: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки

Сьогодні 09:51 256 0
Володимир Ткаченко: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки

Джерело - Чемпіон.

Володимир Ткаченко познайомився із Лобановським, коли Валерій перейшов у… донецький Шахтар, а Володимир працював там масажистом. У відвертій розмові Володимир Ткаченко розповів Чемпіону, як Лобановський у 1967 році закохав у себе вболівальників Шахтаря, які радіохвилі слухав разом з Базилевичем у ті часи та як у 1973 році запрошував його працювати в київське Динамо.  

З Валерою склалися приятельські стосунки, - зізнавався Володимир Іванович. - Він розумів, що йому потрібен масаж. А я був один масажист у команді. Він, як провідний гравець, мав свій постійний час для масажу. О 22:30, перед сном. До Лобановського я масажував Базилевича – о 22:00. Перед домашніми матчами вони приходили до мене в кабінет. На виїзних іграх вже я ходив по кімнатах. Вони удвох жили.

Наступного дня після матчу відбувався відновлювальний масаж. У сауні. Їздили паритися на "Волзі" Лобановського. Робив йому масаж годину-півтори. На виїзних матчах йшли в міську лазню. Мені подобалося з ним спілкуватися під час масажу. Валера багато розповідав про київське Динамо, збірну, свої поїздки закордон. Він дуже педантично ставився до свого здоров'я. Пильно стежив за харчуванням, із доктором сперечався, намагався все прораховувати. Помітно було, що у людини велике майбутнє. 

– У Шахтарі Лобановський закінчив ігрову кар'єру. Як він виглядав на фінішній прямій у статусі чинного футболіста?

– У Донецьку він буквально за сезон завоював любов уболівальників. Пам'ятаю один епізод. Грали домашній матч з московським Динамо. Лобановський напередодні травмувався – потягнув задню групу м'язів, але на гру прийшов, сидів на лавці запасних. Вболівальники почали скандувати на весь стадіон: "Ло-ба-нов-сько-го". Шуміли ого-го! Дуже наполегливо закликали Ошенкова випустити Валеру на поле. Тренер змушений був покликати суддю-інформатора, попросив його оголосити, що у зв'язку з травмою Лобановський не може зіграти. Тільки після цього народ вгамувався.

– Подейкували, що на багатьох партнерів по команді Валерій Васильович поглядав зверхньо.

– Розповім історію на цю тему. Якось вирушили ми в Грозний, грали на Кубок СРСР. Базилевич залишився у Донецьку, мене у Грозному поселили в одному номері з Лобановським. У кімнаті – одне ліжко і розкладачка. Більше жодних зручностей. Валера мене запитує: "Володя, ти де будеш спати?"

Він розумів, що варіантів для мене немає. Але, як культурна людина, запитав. Наступного дня, до речі, гол забив. У нього тоді був конфлікт із Ошенковим, тренер у стартовий склад Лобановського не поставив. Але коли на табло горять 0:0, про конфлікти забуваєш. Ошенков випустив Лобановського, той наприкінці гри вирішив результат поєдинку.

Згадую й іншу історію про виїзд у Грозний. У той час команди не мали централізованого харчування. Виділяли 4 рублі на добу і 2,60 в день приїзду та від'їзду. Так ось, захотілося нам із Валерою пообідати. Виходимо з готелю, назустріч йде чеченець. Валера до нього підходить, дивлюся, обіймаються. Я відійшов на пару метрів, щоб людям не заважати. Вони поговорили, попрощалися. "Впізнав його?" – запитує Лобановський. Я заперечно похитав головою. Виявилося, що це був Махмуд Есамбаєв. Знаменитий танцюрист, народний артист СРСР. Потім у Ялті вже і я з ним познайомився.

У 1980 році, коли ми виграли Кубок СРСР, здолавши у фіналі Динамо (Тбілісі), Валерій Васильович їхав з нами в автобусі до готелю. Я сів раніше. Дивлюся, Лобановський заходить. Піднявся, хотів поступитися місцем. Він відмахнувся: "Ну що ти, Володя, ти ж працював, сиди". Уже коли збірну СРСР тренував, завжди підходив до мене. Обіймалися, міцно тиснули один одному руки. Так, він був жорсткий, але не самодур. Ворогів у нього було чимало. Багато хто йому просто заздрив – спочатку як гравцеві, потім як тренеру.

– У київське Динамо вас не запрошував?

– Ще у 1973 році, тільки-но вони з Базилевичем прийняли команду. У 1977 році Базилевич запрошував у мінське Динамо. А Володимир Сальков до Олімпійську збірної СРСР. Із Лобановським і Базилевичем мені хотілося працювати, але міняти середовище не наважився. Мене всі знали у Донецьку, я також всіх знав. У Динамо ж потрібно було заново вливатися в колектив. Я вирішив, що добра від добра не шукають.

– Лобановський справді вже наприкінці 60-х слухав "Радіо Свобода" і "Голос Америки"?

– Вони з Базилевичем возили з собою спідолу-транзистор. Слухали "Голос Америки". І я слухав. Якщо хотіли дізнатися правду, потрібно було включити і послухати. Час тоді такий був. У 1980 році помер Володимир Висоцький. Якраз Олімпійські ігри в Москві відбувалися. Я дочекався програму "Время". Подивився до самого кінця. Про смерть Висоцького не сказали ані слова. Лобановський, до речі, шанував Висоцького. Якщо підіймалося якесь питання про наші проблеми, Валера зазвичай віджартовувався: "Зате ми робимо ракети". 

Максим Розенко, Чемпіон

Коментарі ()