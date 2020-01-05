Захисник Динамо: VAR забирає у футболу емоції

VAR забирає емоції, які зупиняють футболіста на одну або дві хвилини.

Про це захисник Динамо Карлос Самбрано заявив в інтерв'ю Trome.

"Я не розумію цього [VAR], це забирає у футболу емоції. Вони зупиняють тебе на одну або дві хвилини.

Іноді це позитивно, коли з його допомогою скасовують гол у ваші ворота. Але коли відбувається навпаки - це негативно. Але рішення приймає суддя, а не VAR", - сказав Самбрано.