Захисник Динамо міг перейти до Ліверпуля

Джерело - Tribuna.com.
Захисник київського Динамо Карлос Самбрано міг перейти до Ліверпуля.
Про це гравець заявив в інтерв'ю Elbocon.
"Завжди мріяв грати за Севілью або Ліверпуль. У мене були пропозиції від обох клубів. Це було в мій останній рік в Айнтрахт (у 2016-му - прим.).
За тиждень до початку сезону Ліверпуль втратив всіх центрбеків, Клопп вже працював тренером у них, цікавився мною. Але за тиждень до цього я пообіцяв тренеру Айнтрахта, що залишуся у клубі", - сказав Самбрано.
Нагадаємо, офіційний фан-клуб Динамо пікетував Нацбанк.
Раніше, ультрас Динамо протестували проти Суркісів.