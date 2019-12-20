Захисник Динамо міг перейти до Ліверпуля

Захисник київського Динамо Карлос Самбрано міг перейти до Ліверпуля.

Про це гравець заявив в інтерв'ю Elbocon.

"Завжди мріяв грати за Севілью або Ліверпуль. У мене були пропозиції від обох клубів. Це було в мій останній рік в Айнтрахт (у 2016-му - прим.).

За тиждень до початку сезону Ліверпуль втратив всіх центрбеків, Клопп вже працював тренером у них, цікавився мною. Але за тиждень до цього я пообіцяв тренеру Айнтрахта, що залишуся у клубі", - сказав Самбрано.