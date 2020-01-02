Захисник Динамо прийняв пропозицію перуанського клубу

Самбрано незабаром покине український клуб

Гравець київського Динамо Карлос Самбрано прийняв пропозицію Альянси з Ліми (Перу), але попросив почекати декілька днів.

Про це повідомляє Depor.com.

Захисник збірної Перу хоче за цей час вивчити всі можливі варіанти продовження кар'єри.

На даний момент 30-річний Самбрано також має пропозиції від Лос-Анджелес Гелаксі і Сієтл Саундерс. Якщо жоден з цих варіантів не зацікавить Карлоса, він перейде до Альянси.

Відзначимо, що контракт Самбрано з київським Динамо діє до кінця 2021 року.

Transfermarkt оцінює футболіста в 1,5 мільйона євро, український клуб підписав його на правах вільного агента. У поточному сезоні перуанець всього 2 рази потрапив до заявки столичної команди.

Раніше повідомлялося, що захисник Динамо міг перейти до Ліверпуля.