Статую футболіста Златана Ібрагімовіча, яку встановили в його рідному місті Мальме у Швеції, продовжують паплюжити футбольні фанати

Спочатку пам'ятник обливали фарбою, то тепер дійшла справа і до фізичного знищення. Від ноги відрізали палець та пошкодили й обличчя, відрізавши ніс.

Нагадаємо, Златан вирішив стати співвласником шведського клубу Хаммарбю, який є одним із принципових суперників Мальме. Після цього статуя стала місцем постійних нападів уболівальників Мальме, які не пробачили такої зради головній зірці команди.

October 9: Swedish club Malmo put up a statue of Zlatan Ibrahimovic outside their stadium



November 26: Zlatan announces he’s bought shares in rival club Hammarby



November 27: Malmo ultras vandalise Zlatan’s statue



December 22: Malmo ultras vandalise Zlatan’s statue…again pic.twitter.com/nK37b9Lmqq