Ібрагімович підписав контракт з Міланом і вибрав номер

Джерело - sport.ua.
Шведський форвард Златан Ібрагімович в четвер прибув до Італії для проходження медогляду і підписання контракту з Міланом.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Все пройшло успішно і 38-річний гравець отримав договір на півроку з опцією продовження ще на рік, якщо Златан доб'ється певних показників.
Ібрагімович вибрав собі 21-й номер і може опинитися в заявці на матч з Сампдорією 6-го січня.
🔴⚫ And @Ibra_official's jersey number is... 🥁— AC Milan (@acmilan) 2 січня 2020 р.
🔴⚫ Ibra ha scelto il numero... 🥁#IZBACK #SempreMilan pic.twitter.com/FIPz2IGB0F
Раніше, Ібрагімович божественно відреагував на своє повернення в Мілан.