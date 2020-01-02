Ібрагімович підписав контракт з Міланом і вибрав номер

Швед підписав угоду з клубом

Шведський форвард Златан Ібрагімович в четвер прибув до Італії для проходження медогляду і підписання контракту з Міланом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Все пройшло успішно і 38-річний гравець отримав договір на півроку з опцією продовження ще на рік, якщо Златан доб'ється певних показників.

Ібрагімович вибрав собі 21-й номер і може опинитися в заявці на матч з Сампдорією 6-го січня.

Раніше, Ібрагімович божественно відреагував на своє повернення в Мілан.