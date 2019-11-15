Металіст проти Металіст 1925: конфлікт з Ярославським, банкрутство і вихід в УПЛ - ТРЕНДЕЦЬ

ФК Металіст в процесі банкрутства і з боргами в 40 мільйонів доларів. Ярославський хоче повернутися в футбол, але звинувачує керівництво Металіст 1925 в затягуванні процесів банкрутства. Металіст 1925 хоче жити і потрапити в УПЛ, але грошей мало.

Вся футбольна інфраструктура арештована судом. Тренувальна база поступово розсипається, але Металіст 1925 йде серед лідерів першої ліги і збирає на домашніх матчах найбільше вболівальників в Україні.

Тренер, який вигравав Лігу Чемпіонів з Аяксом, Андрій Демченко, і рекорд, який може потрапити до Книги Гіннеса! Все це у новому випуску ТРЕНДЕЦЬ про харківський футбол.

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