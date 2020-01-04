Захисник Барселони погодився перейти у Мілан

Мілан підсилиться захисником Барселони

Захисник Барселони Жан-Клер Тодібо перейде у Мілан.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Про своє рішення 20-річний француз повідомив спортивному директору міланського клубу Фредеріку Массарі.

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Мілан має намір орендувати Тодібо із зобов'язанням наступного викупу гравця за 20 млн євро.

У поточному сезоні захисник зіграв лише три матчі за Барселону. Француз приєднався до каталонців в січні минулого року з Тулузи.

Нагадаємо, Мессі і Байлз - спортсмени року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси.