Захисник Барселони погодився перейти у Мілан

Джерело - sportarena.com.
Захисник Барселони Жан-Клер Тодібо перейде у Мілан.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Про своє рішення 20-річний француз повідомив спортивному директору міланського клубу Фредеріку Массарі.
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Мілан має намір орендувати Тодібо із зобов'язанням наступного викупу гравця за 20 млн євро.
У поточному сезоні захисник зіграв лише три матчі за Барселону. Француз приєднався до каталонців в січні минулого року з Тулузи.
Нагадаємо, Мессі і Байлз - спортсмени року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси.