Аргентинець випередив Кріштіану Роналду на 45 голів

Джерело - Чемпіон.

Капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром останього десятиріччя.

Про це повідомляє авторитетне видання Transfermarkt.

Аргентинець зумів у 521 матчі відзначитись 522 рази.

За ним розташувався форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду – на рахунку португальця 477 влучних постріла у 489 поєдинках.

Замкнув трійку представник мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі – поляк у 454 матчах 324 рази змушував голкіперів суперника виймати м’яча із власних воріт.

Нагадаємо, Мессі і Байлз - спортсмени року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси.