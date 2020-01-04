Джерело - Чемпіон.
Капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром останього десятиріччя.
Про це повідомляє авторитетне видання Transfermarkt.
Аргентинець зумів у 521 матчі відзначитись 522 рази.
За ним розташувався форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду – на рахунку португальця 477 влучних постріла у 489 поєдинках.
Замкнув трійку представник мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі – поляк у 454 матчах 324 рази змушував голкіперів суперника виймати м’яча із власних воріт.
Нагадаємо, Мессі і Байлз - спортсмени року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси.