Мессі і Байлз - спортсмени року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси

Аргентинський футболіст каталонської Барселони Ліонель Мессі і американська гімнастка Сімона Байлс визнані найкращими спортсменом і спортсменкою року.

За версією Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS).

Участь в голосуванні взяв 331 журналіст зі 102 країн світу. Мессі отримав 13,11% голосів, випередивши кенійського легкоатлета Еліуд Кіпчоґе (12,01%). Третім став іспанський тенісист Рафаель Надаль (9,38%).

Байлз першою серед жінок з 15,04% голосів. Другою фінішувала американська футболістка Меган Рапіноу (13,51%), а третьою стала ямайська легкоатлетка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (11,01%).

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід стала 12-ю, отримавши 2,89% голосів.