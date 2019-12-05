Джерело - sport.ua.
Колишній власник харківського Металіста Олександр Ярославський продовжує уболівати за Металіст.
Про це розповів сам Олександр Ярославський.
"Ви вболіваєте тільки за свою команду? Я ж казав, що я — людина послідовна. Я сказав — за Металіст, значить, будемо топити тільки за Металіст.
Металіст 1925 — ні, я вже відповідав на це питання. У Металісті 1925 є хлопці, які займаються клубом, і вони молодці, що займаються цим проектом", - розповів Ярославський.
Відзначимо, що сьогодні, 5 грудня, Олександру Ярославському виповнилось 60 років.
Нагадаємо, Металіст 1925 можуть ліквідувати на користь Ярославського.