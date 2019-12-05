Колишній власник харківського Металіста Олександр Ярославський продовжує уболівати за Металіст.

Про це розповів сам Олександр Ярославський.

"Ви вболіваєте тільки за свою команду? Я ж казав, що я — людина послідовна. Я сказав — за Металіст, значить, будемо топити тільки за Металіст.

Металіст 1925 — ні, я вже відповідав на це питання. У Металісті 1925 є хлопці, які займаються клубом, і вони молодці, що займаються цим проектом", - розповів Ярославський.