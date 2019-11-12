Металіст 1925 можуть ліквідувати на користь Ярославського

Джерело - Чемпіон.
Голова наглядової ради Металіста-1925 Сергій Стороженко готовий ліквідувати Металіст 1925.
Про це сказав сам функціонер.
Сергій Стороженко обурився інформації, яку Сергій Болотніков озвучив в останньому випуску ТаТоТаке (мовляв, саме Стороженко гальмує банкрутство старого Металіста, чим заважає Ярославському повернутися в футбол). Та прийшов на сторінку ведучого у Facebook і залишив дуже цікавий коментар, де заявив:
"Як тільки Ярославський створить МХ, стане спадкоємцем історії і трофеїв, ліквідує всі заборгованості, пройде важкий шлях від аматорів до лідерів професійної ліги, ми ліквідуємо наш клуб на його користь", - написав Стороженко.