 Турецький гранд Фенербахче хоче орендувати Миколенка | Футбол | Champion.com.ua
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Фенербахче хоче орендувати Миколенка

Сьогодні 12:54 68 0
Турецький клуб не готовий купити захисника Динамо
Фенербахче хоче орендувати Миколенка
#Фенербахче, #Динамо, #Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Стамбульський Фенербахче хоче під час зимового трансферного вікна орендувати захисника Динамо Віталія Миколенка.

Про це повідомляє турецький журналіст Ахмет Конанч.

Спочатку турецький клуб хотів купити Миколенко, однак Фенербахче відлякала дуже висока ціна на українського захисника.

Незважаючи на це, Миколенко залишається пріоритетною трансферною метою Фенербахче.

Контракт Миколенка з Динамо діє до літа 2023 року. Transfermarkt оцінює захисника в 6 млн євро.

Нагадаємо, Миколенко - у символічній збірній перспективних гравців року.

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