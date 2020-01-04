Турецький клуб не готовий купити захисника Динамо

Джерело - Чемпіон.

Стамбульський Фенербахче хоче під час зимового трансферного вікна орендувати захисника Динамо Віталія Миколенка.

Про це повідомляє турецький журналіст Ахмет Конанч.

Спочатку турецький клуб хотів купити Миколенко, однак Фенербахче відлякала дуже висока ціна на українського захисника.

Незважаючи на це, Миколенко залишається пріоритетною трансферною метою Фенербахче.

👉 BİLGİ/// Fenerbahçe, Dinamo Kiev’de forma giyen 20 yaşındaki sol bek Vitalii Mykolenko ile ilgilendi. Ancak beklediğinin çok üstünde bir bonservis fiyatı gördü. Satın alma opsiyonlu kiralama üstünden teklif sundu. — Ahmet Konanç (@ahmetkonanc) January 4, 2020

Контракт Миколенка з Динамо діє до літа 2023 року. Transfermarkt оцінює захисника в 6 млн євро.

Нагадаємо, Миколенко - у символічній збірній перспективних гравців року.

Раніше збірна України показала найкращий результат за шість років у рейтингу ФІФА.