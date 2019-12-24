Джерело - ua.tribuna.com.
Захисник Динамо Віталій Миколенко і Шахтаря Валерій Бондар потрапили у щорічну символічну збірну перспективних європейських гравців.
Відповідний рейтинг склала Radio Marca.
Миколенко став основним лівим захисником Динамо і збірної України, з якою пробився на Євро-2020.
У свою чергу Бондар був капітаном збірної України U-20, яка виграла чемпіонат світу.
Once ideal de la sección #Hypeando de @Marcador en 2019:— David Fernández (@DavidFer_) December 22, 2019
🏴 Ramsdale
🏴 R. James
🇵🇹 Queirós
🇺🇦 Bondar
🇺🇦 Mykolenko
🏴 D. James
🏴 Rice
🇮🇹 Tonali
🇳🇱 Malen
🇵🇹 João Félix
🇳🇴 Håland
Edad media: 20 años y 237 días.
DT: 🏴 Frank Lampard (41).
Infografía cortesía de @franglez95: pic.twitter.com/EBHzv1ChVk
Нагадаємо, збірна України показала найкращий результат за шість років у рейтингу ФІФА