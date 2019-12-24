Українські захисники опинилися у збірній найперспективніших гравців 2019 року

Захисник Динамо Віталій Миколенко і Шахтаря Валерій Бондар потрапили у щорічну символічну збірну перспективних європейських гравців.

Відповідний рейтинг склала Radio Marca.

Миколенко став основним лівим захисником Динамо і збірної України, з якою пробився на Євро-2020.

У свою чергу Бондар був капітаном збірної України U-20, яка виграла чемпіонат світу.

Once ideal de la sección #Hypeando de @Marcador en 2019:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ramsdale

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 R. James

🇵🇹 Queirós

🇺🇦 Bondar

🇺🇦 Mykolenko

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 D. James

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Rice

🇮🇹 Tonali

🇳🇱 Malen

🇵🇹 João Félix

🇳🇴 Håland



Edad media: 20 años y 237 días.



DT: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Frank Lampard (41).



Infografía cortesía de @franglez95: pic.twitter.com/EBHzv1ChVk — David Fernández (@DavidFer_) December 22, 2019

Нагадаємо, збірна України показала найкращий результат за шість років у рейтингу ФІФА