 Миколенко та Бондар - у символічній збірній перспективних гравців року | Футбол | Champion.com.ua
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Миколенко та Бондар - у символічній збірній перспективних гравців року

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Українські захисники опинилися у збірній найперспективніших гравців 2019 року
Миколенко та Бондар - у символічній збірній перспективних гравців року
#Бондар, #Миколенко

Джерело - ua.tribuna.com.

Захисник Динамо Віталій Миколенко і Шахтаря Валерій Бондар потрапили у щорічну символічну збірну перспективних європейських гравців.

Відповідний рейтинг склала Radio Marca.

Миколенко став основним лівим захисником Динамо і збірної України, з якою пробився на Євро-2020.

У свою чергу Бондар був капітаном збірної України U-20, яка виграла чемпіонат світу.

Нагадаємо, збірна України показала найкращий результат за шість років у рейтингу ФІФА

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