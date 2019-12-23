Збірна України досягла найвищої позиції у рейтингу ФІФА за останні шість років

Джерело - УАФ.

Збірна України з футболу завершила 2019 рік на 24-й позиції у рейтингу ФІФА, що є п'ятим результатом за всю історію національної команди.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У порівнянні із торішнім показником збірна України піднялася на чотири сходинки. Сприяло цьому перемога у відбірковій групі на Євро-2020.

Відзначимо, що рекордний результат за підсумками року був зафіксований 2006-го, коли українські футболісти під керівництвом Олега Блохіна опинилися на 13 місці. А в щомісячному рейтингу Україна навіть була на 11-й позиції (із лютого по травень 2007 року).

Наступний свій рейтинг ФІФА оприлюднить 20 лютого 2020 року.

Нагадаємо, Австрія стала другим суперником збірної України на Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що тренер Росії буде радий зустрітися із збірною України на Євро-2020.