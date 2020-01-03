Рябоконь вказав на завдання Десни

Гравці Десни будуть битися за потрапляння у зону єврокубків.

Про це розповів головний тренер чернігівського клубу Олександр Рябоконь.

"Коли ми потрапили до першої шістки, то подальша наша задача - потрапляння в зону єврокубків і вдалий виступ в Кубку. Так, там ми можемо зіграти і один поєдинок, але водночас до Ліги Європи всього три матчі. Тому на кожну гру Десна буде налаштовуватися по максимуму", - розповів Рябоконь.