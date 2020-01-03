Десна підписала гравця Зорі

Леван Арвеладзе повернувся у Десну

Півзахисник луганської Зорі Леван Арвеладзе перейшов у Десну.

Про це повідомляє офіційний сайт чернігівської команди.

Контракт українського футболіста з новим клубом підписаний строком на два роки з можливістю продовження ще на один сезон.

Відзначимо, що Арвеладзе вже виступав за Десну з 2016 по 2018 рік.

За луганчан Леван зіграв шість матчів, в яких відзначився одним голом.

Нагадаємо, Лідер Десни підписав контракт з угорським клубом.

Раніше, Десна запланувала два закордонні збори.