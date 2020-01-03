Лідер Десни підписав контракт з угорським клубом

Фаворов перейшов до Академії Пушкаша

Джерело - Динамоманія.

Півзахисник Десни Артем Фаворов підписав контракт з угорським клубом Академія Пушкаша.

Про це повідомляє Динамоманія.

25-річний Фаворов є вихованцем Динамо, але ніколи не виступав за першу команду клубу. Це вже друга його закордонне відрядження. Два роки тому він виступав за данський клуб Вайле, за який зіграв 13 матчів і забив 4 м'ячі.

У цьому сезоні Фаворов зіграв за Десну 16 матчів і забив 1 м'яч.

Академія Пушкаша займає четверте місце в елітному дивізіоні Угорщини, відстаючи на 13 очок від лідера, Ференцвароша Сергія Реброва, і на три від зони Ліги Європи.

Раніше, Десна запланувала два закордонні збори.

Нагадаємо, нападник Зорі перейшов до Десни.