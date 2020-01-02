Вест Гем визначився з кандидатом на заміну Ярмоленку

Клуб зацікавлений у покупці півзахисника Інтера

Півзахисник Інтера Габігол, який виступає в оренді у бразильському Фламенго, може продовжити кар'єру у Вест Гемі.

Про це повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Нікола Скіра.

Вест Гем серйозно зацікавлений у Габіголі, який здатний закрити позицію на правому фланзі півзахисту, де у Вест Гема грає українець Андрій Ярмоленко.

Конкуренцію Вест Гему в боротьбі за гравця може скласти Фламенго, яке не проти викупити контракт футболіста, який в минулому сезоні за клуб забив 25 голів у 29 матчах.

Інтер планує виручити за Габігола близько 22 мільйонів євро.

Нагадаємо, що в 21 турі АПЛ Вест Гем Андрія Ярмоленка розгромив Борнмут. Також у звітному турі було забито феноменальний гол бісіклетою.