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Вест Гем визначився з кандидатом на заміну Ярмоленку

Сьогодні 17:11 2170 0
Клуб зацікавлений у покупці півзахисника Інтера
Вест Гем визначився з кандидатом на заміну Ярмоленку
#Ярмоленко, #Вест Гем

Джерело - iSport.ua.

Півзахисник Інтера Габігол, який виступає в оренді у бразильському Фламенго, може продовжити кар'єру у Вест Гемі.

Про це повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Нікола Скіра.

Вест Гем серйозно зацікавлений у Габіголі, який здатний закрити позицію на правому фланзі півзахисту, де у Вест Гема грає українець Андрій Ярмоленко.

Конкуренцію Вест Гему в боротьбі за гравця може скласти Фламенго, яке не проти викупити контракт футболіста, який в минулому сезоні за клуб забив 25 голів у 29 матчах.

Інтер планує виручити за Габігола близько 22 мільйонів євро.

Нагадаємо, що в 21 турі АПЛ Вест Гем Андрія Ярмоленка розгромив Борнмут. Також у звітному турі було забито феноменальний гол бісіклетою.

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