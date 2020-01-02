Десна запланувала два закордонних збори

Джерело - desna.football.
Чернігівська Десна розпочне підготовку до другої частини сезону 10 січня.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Підопічні Олександра Рябоконя проведуть два зимові збори. Перший відбудеться у Туреччині з 22 січня по 4 лютого. Другий розпочнеться 8 лютого і відбудеться в Туреччині або Іспанії.
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Наразі список контрольних матчів Десни уточняється.
До України команда повернеться одразу на матч 19-го туру УПЛ проти донецького Шахтаря.
Нагадаємо, нападник Зорі перейшов до Десни.