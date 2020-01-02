Десна запланувала два закордонних збори

Гравці Десни вийдуть з відпустки і зберуться у Чернігові 10 січня

Чернігівська Десна розпочне підготовку до другої частини сезону 10 січня.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Підопічні Олександра Рябоконя проведуть два зимові збори. Перший відбудеться у Туреччині з 22 січня по 4 лютого. Другий розпочнеться 8 лютого і відбудеться в Туреччині або Іспанії.

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Наразі список контрольних матчів Десни уточняється.

До України команда повернеться одразу на матч 19-го туру УПЛ проти донецького Шахтаря.

Нагадаємо, нападник Зорі перейшов до Десни.