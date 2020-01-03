Тамаш Кадар може повернутися в Угорщину

Захисник Динамо Тамаш Кадар може взимку залишити київський клуб.

Про це повідомляє nb1.hu.

Центрбеком киян цікавиться угорський Фегервар, який має намір придбати Кадара вже у цьому місяці та не тягнути до літнього трансферного вікна.

За версією Transfermarkt, ціна Кадара - 4,5 млн євро.

У нинішньому сезоні угорський захисник провів 20 матчів і зробив 1 гольову передачу.

Раніше, Франков вказав гравців, які мають залишити Динамо.

Нагадаємо, Динамо продовжило контракт з Де Пеною.