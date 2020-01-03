Франков вказав гравців, які мають залишити Динамо

Тамаш Кадар давно не відповідає рівню київського Динамо.

Про це заявив журналіст Артем Франков.

"Хто має залишити Динамо? Жерсон Родрігес до команди не має жодного стосунку. Тамаш Кадар давно не відповідає рівню Динамо. Якщо Кадірі немає в команді, то навіщо він взагалі потрібен? Ібрагім Каргбо та Джозеф Окоро у молодіжній системі для мене загадкові персонажі", - зазначив Франков.