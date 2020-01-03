Артем Дудик покинув Слуцьк

Хавбек Артем Дудик покинув Слуцьк та повернувся у Шахтар.

Про це повідомляє прес-служба білоруського клубу.

Орендна угода закінчилась і 23-річний футболіст повертається у склад донецького клубу. Дудик грав за Слуцьк з березня 2019-го.

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У минулому сезоні він провів 31 матч за білоруський клуб, відзначившись 4 голами та 1 результативною передачею.

За першу команду Шахтаря півзахисник не грав.

Нагадаємо, Каштру назвав головний фактор подолання Бенфіки.