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У Каштру немає авторитету серед гравців Шахтаря - екс-гравець збірної України

Сьогодні 08:43 708 0
Сергій Кандауров прокоментував роботу Луїша Каштру у Шахтарі
У Каштру немає авторитету серед гравців Шахтаря - екс-гравець збірної України
#Каштру, #Шахтар

Джерело - xsport.ua.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру ще не найшов себе у команді.

Про це розповів колишній гравець збірної України Сергій Кандауров.

"Мені здається, в донецькій команді він себе ще не знайшов. Показовим моментом стала заміна одного з молодих бразильських легіонерів, яким він навіть не потиснув руку.

На мій погляд, у Луїша Каштру ще немає достатнього авторитету серед футболістів. Або він його не завоював, або якісь проблеми у клубі або команді ще існують", - розповів Кандауров.

Нагадаємо, Каштру назвав головний фактор подолання Бенфіки.

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