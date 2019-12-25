У Каштру немає авторитету серед гравців Шахтаря - екс-гравець збірної України

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру ще не найшов себе у команді.

Про це розповів колишній гравець збірної України Сергій Кандауров.

"Мені здається, в донецькій команді він себе ще не знайшов. Показовим моментом стала заміна одного з молодих бразильських легіонерів, яким він навіть не потиснув руку.

На мій погляд, у Луїша Каштру ще немає достатнього авторитету серед футболістів. Або він його не завоював, або якісь проблеми у клубі або команді ще існують", - розповів Кандауров.