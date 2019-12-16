Каштру назвав головний фактор подолання Бенфіки

Джерело - UA-футбол.
Донецькому Шахтарю дуже важливо добитися хорошого результату в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з Бенфікою.
Про це наставник команди Луїш Каштру заявив прес-службі УЄФА.
"Бенфіка - дуже сильна команда, займає перше місце в чемпіонаті Португалії. Вінісіус і Піцци в цьому сезоні забили в сумі 23 голи, але вона сильна саме колективом. Це дуже збалансована команда з відпрацьованими оборонними і атакуючими аспектами. Я вже грав багато разів проти Бенфіки, і з цим суперником завжди було складно. Нам дуже важливо добитися хорошого результату в першому матчі, щоб підійти до відповідного в якомога більш оптимістичному настрої", - сказав Каштру.
Поєдинки відбудуться 20 і 27 лютого. Перший матч Шахтар проведе вдома.
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