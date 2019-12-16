Каштру назвав головний фактор подолання Бенфіки

Донецькому Шахтарю дуже важливо добитися хорошого результату в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з Бенфікою.

Про це наставник команди Луїш Каштру заявив прес-службі УЄФА.

"Бенфіка - дуже сильна команда, займає перше місце в чемпіонаті Португалії. Вінісіус і Піцци в цьому сезоні забили в сумі 23 голи, але вона сильна саме колективом. Це дуже збалансована команда з відпрацьованими оборонними і атакуючими аспектами. Я вже грав багато разів проти Бенфіки, і з цим суперником завжди було складно. Нам дуже важливо добитися хорошого результату в першому матчі, щоб підійти до відповідного в якомога більш оптимістичному настрої", - сказав Каштру.