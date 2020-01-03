Еспаньйол - Барселона: онлайн-трансляція матчу 19 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Барселона зіграє з Еспаньйолом у 19 турі чемпіонату Іспанії.

Матч відбудеться 4 січня, на RCDE Стедіум у Барселоні.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч Ла-Ліги Еспаньйол - Барселона наживо дивіться на нашому сайті.

Барселона очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. У синьо-гранатових 39 очок, що на 2 більше ніж у Реала. Еспаньйол посідає останню 20 сходинку, маючи всього 10 очок.

У 18 турі Барселона розгромила Алавес (4:1), А Еспаньйол програв Леганесу (2:0).