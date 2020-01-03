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Лемпард визначив головну трансферну ціль Челсі

Сьогодні 10:33 416 0
Заха є головною трансферною ціллю
Лемпард визначив головну трансферну ціль Челсі
#Заха, #Челсі

Джерело - sport.ua.

Нападник Крістал Пелес Вілфрід Заха може перейти доЧелсі у зимове трансферне вікно. 

Про це повідомляє The Times.

Наставник синіх Френк Лемпард визначив івуарійця як головну трансферну ціль.

Крістал Пелес оцінює 27-річного гравця в більш ніж 80 млн євро. Це може стати каменем спотикання у здійсненні трансферу. Челсі готовий включити в угоду одного зі своїх нападників.

У цьому сезоні на рахунку Заха 3 голи і 3 асисти в 21 матчі за Крістал Пелас в англійській Прем'єр-лізі.

Раніше, Тоттенгем програв Саутгемптону.

Нагадаємо, Челсі зіграв внічию з Брайтоном.

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