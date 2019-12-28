Два клуби МЛС посперечаються за захисника Динамо

Джерело - UA-футбол.
Сіетл Саундерс і Лос-Анджелес Гелексі готові посперечатися за захисника Динамо Карлоса Самбрано в зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Elfildeo.com.
Відзначається, що Сіетл Саундерс вступив в переговори по Самбрано без відома самого гравця, тоді як пропозиція від Лос-Анджелес Гелексі надійшло до агента Карлоса, і на даний момент вона є більш привабливою.
У 30-річного гравця є діючий контракт з київським Динамо до 31 грудня 2021 року.
Сам Самбрано розглядає переїзд в МЛС як можливість бути на виду тренера збірної Перу перед Копа Америка-2020.
Раніше повідомлялося, що захисник Динамо міг перейти до Ліверпуля.