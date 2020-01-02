Сідклей найближчим часом має перейти у Корінтіанс

Динамо і Корінтіанс домовилися про перехід латераля Сідклея на правах оренди.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Сідклей перейде в Корінтіанс на правах оренди до кінця 2020 року. Оренда буде безкоштовною, але бразильський клуб буде платити 100% зарплати гравця.

Також клуби погодили суму можливого трансферу Сідклея по завершенню терміну оренди.

Перехід бразильця повинен відбутися найближчим часом.

Раніше, президент Інгульця готовий продати нападника в Динамо.

Нагадаємо, Поворознюк назвав лідера Динамо найбільшим розчаруванням року.