Поворознюк назвав лідера Динамо найбільшим розчаруванням року

Джерело - football24.ua.
Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков є найбільшим розчаруванням 2019 року.
Про це президент Інгульця Олександр Поворознюк заявив в інтерв'ю FootBoom.
"Півзахисник Динамо Віктор Циганков. Очікував від нього більшого. Думаю, що в його віці це саме той випадок, коли він спіймав корону. Якби цього не трапилось, то Віктор грав би краще", – зазначив Поворознюк.
Раніше, президент Інгульця готовий продати нападника в Динамо.
Нагадаємо, Поворознюк дав Лавриненку більше 600 тисяч грн на покупку машини.