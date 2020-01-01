Поворознюк назвав лідера Динамо найбільшим розчаруванням року

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков є найбільшим розчаруванням 2019 року.

Про це президент Інгульця Олександр Поворознюк заявив в інтерв'ю FootBoom.

"Півзахисник Динамо Віктор Циганков. Очікував від нього більшого. Думаю, що в його віці це саме той випадок, коли він спіймав корону. Якби цього не трапилось, то Віктор грав би краще", – зазначив Поворознюк.