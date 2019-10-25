Донецький Шахтар хотів підписати бразильського нападника Неймара, однак за гравця вимагали шалені гроші.

Про це розповів екс-тренер "гірників" Мірча Луческу.

"Я переглядав чемпіонат Бразилії. Мені сподобався Фернандінью і Жадсон. Президент теж дивився чемпіонат Бразилії, так у нас з'явився Вілліан. На молодіжному чемпіонаті світу блищали Неймар, Дуглас Коста і Тейшейра.

Нас шалено вразив Неймар, але за ним вже полювало половина Європи. Тоді за нього просили шалені гроші. Можливо, Шахтар б зміг заплатити 17,5 мле євро, але для нас це була величезна сума. Президент хотів його придбати, але все ж за молодого гравця - це великі гроші. Тому ми зупинилися на Тейшейрі і Дугласі Кості", - розповів Луческу.