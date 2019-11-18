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Фенербахче хоче підписати екс-зірку Шахтаря

Сьогодні 17:57 539 0
Алекс Тейшейра може повернутися у Європу
Фенербахче хоче підписати екс-зірку Шахтаря
#Тейшейра, #Шахтар, #Фенербахче

Джерело - sport.ua.

Екс-гравець Шахтаря Алекса Тейшейри може взимку перейти у Фенербахче.

Про це повідомляє CNN Turk.

29-річний футболіст не хоче проводити ще один рік в Китаї і розраховує повернутися в Європу, будучи готовим піти навіть на істотне зниження заробітної плати

Наразі Тейшейра виступає за китайський Цзянсу Сунін, із яким він має дісний контракт до кінця наступного року. У лютому 2016 року клуб викупив контракт гравця у Шахтаря за 50 млн євро.

Раніше, Галатасарай хотів підписати Тейшейру.

Нагадаємо, Шахтар хотів підписати Неймара.

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