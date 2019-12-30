Ковалець став найкращим тренером року в Першій лізі

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Оболонь-Бровар Сергій Ковалець визнаний найкращим тренером Першої Ліги в 2019 році.

Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.

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Спеціаліст отримав за підсумками року від Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу середній бал 4.44 (максимальний - 5).

Також до ТОП-5 тренерів за підсумками року увійшли Сергій Лавриненко (Інгулець), Леонід Кучук (Рух), Андрій Тлумак (Волинь) і Олександр Косевич (Авангард).

Нагадаємо, зараз Оболонь-Бровар з 37 очками займає 5-е місце в турнірній таблиці Першої ліги, відстаючи від лідера (Руху) всього на два бали.