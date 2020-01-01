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Моурінью запропонував нову назву для VAR

Вчора 23:39 412 0
Наставник Тоттенгема розкритикував систему VAR
Моурінью запропонував нову назву для VAR
#Моурінью, #Тоттенгем

Джерело - iSport.ua.

Потрібно змінити назву VAR, тому що неправильно називати технологію відеопомічником арбітра.

Про це заявив наставник Тоттенгема Жозе Моурінью.

"Потрібно змінити назву VAR, тому що неправильно називати технологію відеопомічником арбітра. Потрібно називати її VR - відеорефері, тому що суддями є ті, хто відповідають за VAR. Це дивно. Ти бачиш суддів на полі, але вони не судді, вони асистенти. А важливі рішення приймають хлопці з офісу.

Що стосується офсайдів, то за останні три тижні нам не зарахували гол Кейна в ворота Брайтона, де нібито був офсайд, але я не знаю, яке там було відстань. Потім не зарахували гол Норвіча в наші ворота, а там був якийсь сантиметр. Тепер ось сьогоднішній наш гол. Тут, зізнаюся, не дивився повтор, але у мене є сумніви", - заявив Моурінью.

Раніше, Тоттенгем програв Саутгемптону.

Нагадаємо, Челсі зіграв внічию з Брайтоном.

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